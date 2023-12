Emiliano promulga la nuova legge sull'edilizia. «Una risposta alle sfide del futuro»

In Puglia entra in vigore la nuova legge sull'edilizia, il governatore Michele Emiliano l'ha infatti promulgata. "Dopo la stagione della precarietà del Piano Casa, abbiamo dato alla Puglia una normativa moderna, in grado di sviluppare la nostra idea di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente", dichiara Emiliano.

"Un lavoro importantissimo - aggiunge - per il quale il mio ringraziamento va al Consiglio e in modo particolare al consigliere delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena e agli uffici che hanno lavorato a questa proposta, che consegna a operatori, Comuni e cittadini uno strumento in grado di offrire certezze e procedure semplificate.

Con questa legge diamo una risposta alle sfide urbanistiche del futuro, ripensando le città della nostra Puglia in un'ottica pienamente sostenibile in termini di tutela dell'ambiente, efficientamento energetico e basso consumo di suolo. Senza dimenticare la rinnovata attenzione per l'edilizia sociale, un modo per ribadire la centralità del diritto alla casa e venire incontro alle esigenze dei cittadini pugliesi".

“Riaccenderemo i motori”

"Siamo convinti -dichiara il consigliere regionale delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena - che con questa legge riaccenderemo i motori dell'edilizia, che è un settore trainante per l'economia, e daremo uno strumento utile ai cittadini e agli operatori. Regole chiare, certe e stabili nel tempo che abbiamo redatto con il contributo degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e dei sindacati che ringrazio per la collaborazione. Ora - conclude Lacatena - ci aspetta un altro importante lavoro di riordino del territorio: la nuova legge urbanistica".