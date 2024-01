Fatture false per lavori edili mai realizzati: indagate sei persone, sequestro da 4 milioni di euro

La Procura della Repubblica di Brindisi ha concluso le indagini preliminari nei confronti di sei persone, indagate per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, indebita percezione di erogazioni pubbliche, costituite da crediti di imposta illecitamente ottenuti.

Le indagini, avviate nel 2022 e svolte con l'ausilio delle Fiamme Gialle della Compagnia di San Pietro Vernotico, sono culminate nell'esecuzione, avvenuta circa un mese fa, di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Brindisi del profitto dei reati contestati, fino ad un importo di oltre quattro milioni di euro.

Le indagini

La misura cautelare reale è stata emessa all'esito di un'attività d'indagine che secondo l'accusa ha fatto emergere l'esistenza di un sistema fraudolento ben collaudato diretto a lucrare le sovvenzioni previste dalla legge sotto forma di crediti di imposta per coloro che sostengono spese per lavori in campo edilizio. "Si trattava di lavori per il rifacimento delle facciate degli edifici che decine e decine di clienti avevano appaltato a due imprese (una costituita come ditta individuale e l'altra come società a responsabilità limitata) entrambe riconducibili alla stessa persona", spiega la procura di Brindisi in una nota.

Le due imprese coinvolte avrebbero emesso, nei confronti di un centinaio di clienti, fatture false per documentare falsamente lavori che in realtà non erano stati eseguiti e che anche attualmente, per la quasi totalità, non risultano ancora eseguiti.

Avvalendosi di false attestazioni (visti di conformità di regolarità formale della documentazione rilasciati da un commercialista) e false asseverazioni sulla congruità delle spese (non) sostenute rilasciate da geometri, il titolare delle due imprese, concedendo ai propri clienti lo sconto in fattura, si è fatto cessionario, accettandoli, dei crediti di imposta maturati da questi clienti committenti dei lavori.