Truffa con bonus, falsi crediti di imposta e lavori edili mai realizzati: un arresto e altri due indagati

Una persona è stata arrestata e portata in carcere, e altre due sono state raggiunte da una misura di divieto provvisorio di esercizio dell'attività imprenditoriale: è il bilancio dell'operazione 'Cassetto distratto' eseguita dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Barletta.

Gli indagati avrebbero compensato crediti di imposta inesistenti e derivanti da lavori edili mai realizzati, abbattendo le imposte che avrebbero dovuto versare al fisco. Si tratta di due uomini e di una donna, operanti nel settore della grande distribuzione, accusati in concorso, e a vario titolo, di truffa e reati tributari e fallimentari.

Le indagini

Nell'ambito delle indagini, coordinate dalla procura di Trani, sono stati sequestrati beni, mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre sei milioni di euro.

Secondo quanto accertato dai finanzieri del nucleo di polizia economico- finanziaria di Barletta gli indagati avrebbero "strumentalizzato" le agevolazioni previste dai decreti 'Sisma bonus' e 'Bonus facciate', concesse dallo Stato per contenere gli effetti negativi connessi all'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Le misure statali prevedevano la concessione a terzi dei credito di imposta. Gli indagati, invece, avrebbero ceduto crediti per lavori mai realizzati.

L'inchiesta 'Cassetto distratto' arriva dopo un'altra attività dello scorso mese di ottobre quando i finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 72 milioni di euro a carico di cinque persone e quattro società accusate a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato. In quella occasione gli indagati avrebbero trasmesso per via telematica all'Agenzia delle entrate diverse cessioni di credito con dati falsi, attestando l'esecuzione di lavori edili di ingente valore mai eseguiti o relativi a immobili appartenenti a persone del tutto inconsapevoli.