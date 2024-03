Lavoro, quasi 1.500 posti: la maggior parte nel turismo. A Gallipoli recruiting day

Sono 1.389 i posti di lavoro disponibili tra Lecce e provincia questa settimana. E' ancora il settore turistico a farla da padrona, con 817 posizioni aperte: in testa la costa ionica (177 posti disponibili), seguita da quella adriatica (108), dal Capo di Leuca (109), da Lecce e nord Salento (56) e dall’entroterra (37). Ulteriori 330 posti riguardano una maxi selezione per villaggi turistici sparsi in tutta Italia, oltre che nel Salento. Nel comparto edile i posti a disposizione sono 229; 12 in quello delle pulizie e multiservizi. Si trovano 28 posizioni nel settore trasporti e riparazione veicoli; 67 nel commercio; 29 nel settore amministrativo e informatico e 6 in quello pedagogico.

Nella sanità privata e nei servizi alla persona, sono 72 le figure richieste. Si prosegue con 23 offerte nel settore agricolo, agroalimentare e ambiente; 9 nelle telecomunicazioni; 5 nel settore bellezza e benessere; 24 nel Tac; 8 nell’industria del legno e 26 nel metalmeccanico.

Sono numerose anche le opportunità di lavoro diffuse dalla rete europea dei servizi per l’impiego Eures. 13 annunci, poi, sono destinati esclusivamente a persone con disabilità e 12 a persone iscritte alle cosiddette “Categorie protette”, per 13 profili.

Si segnala, inoltre, che dal 18 al 22 marzo si potranno presentare le domande di partecipazione all’avviso di avviamento numerico per l’assunzione di due unità presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, mediante procedura ex art. 16 della L.56/1987, che regola le modalità di assunzione per lavori, sia a tempo determinato sia indeterminato, per i quali è previsto il solo requisito di istruzione della scuola dell’obbligo. Le risorse selezionate saranno assunte a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di “Operatore tecnico-amministrativo” (ex Area Prima), da inquadrare nell’Area Operatori del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021. Un posto è riservato alle forze armate. Sul portale Sintesi Lecce, è possibile prendere visione dell’avviso pubblico e scaricare il modello di domanda. Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC, da inviare al CPI territorialmente di propria competenza rientrante in uno dei dieci centri dell'ambito provinciale di Lecce.