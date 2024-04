Muri, soppalchi, tramezzi, nicchie, cornicioni e porte. A breve si potranno sanare piccole irregolarità: architettoniche, edilizie o urbanistiche. Anche perché, come ha garantito il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «Non sarà condono generalizzato». Nei prossimi giorni il Mit presenterà il suo piano casa, che secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri potrebbe interessare piccole irregolarità nell’80% del patrimonio immobiliare italiano. Come ha spiegato il titolare del dicastero di Porta Pia, si vogliono «tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa» proprio per le difformità catastali. Di conseguenza, la misura non riguarderà chi ha costruito senza autorizzazione una villa o una palazzina o ampliato una struttura esistente. Ecco, quindi, che cosa potrà essere sanato.

