Quando la primavera - stagione dei viaggi e dei weekend fuoriporta - sta ormai per arrivare, un’inattesa emergenza sta gettando un'ombra sulle prossime festività pasquali in Puglia: la grave carenza di auto a noleggio, in particolare se si parla di veicoli di categoria B o mini suv. Questo problema, che si sta manifestando in diverse località della regione - in particolare a Bari e Brindisi - sta causando notevoli disagi e frustrazioni nei viaggiatori, minacciando di compromettere i piani di coloro che avevano programmato di trascorrere la Pasqua nel tacco d'Italia. Il problema non è solo per i viaggiatori che arrivano, ma potrebbe anche riguardare anche chi ha bisogno di noleggiare un mini van per una vacanza con gli amici partendo dalla Puglia: anche in questo caso le possibilità di trovare un mezzo sono ai minimi termini.

APPROFONDIMENTI L'EDITORIALE Treni bloccati, caos per Pasqua/ La frana in galleria e la fragilità di un sistema REGIONE Frana in Irpinia, Trenitalia modifica i servizi: come cambiano i percorsi CONSUMATORI Aerei, i prezzi dei voli superano i 350 euro, l'esposto di Codacons Puglia: «Speculazione dopo il blocco dei treni» REGIONE Bus, voli, treni o Blablacar: è rebus dopo la frana. Il break di Pasqua da ripensare (o cancellare) VIDEO Ecco la frana che ha bloccato la linea ferroviaria: un mese di disagi. Stop ai treni, bus sostitutivi

Tutte le difficoltà negli spostamenti



Difficoltà che si sommano a quelle legate alla frana che ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Benevento e Foggia e l’aumento del costo dei voli da e per la Puglia. Le festività pasquali sono tradizionalmente il primo test per il turismo, con molte famiglie che cercano di raggiungere le loro destinazioni preferite per godersi del tempo di qualità con i propri cari o per concedersi una meritata pausa. Tuttavia, quest'anno, la situazione sarà particolarmente critica a causa della limitata disponibilità di veicoli a noleggio.

Le cause di questa emergenza sono molteplici e intricate. La prima è legata alla programmazione e all'organizzazione delle flotte: in questo periodo dell'anno, infatti, le grandi aziende del settore, in particolare quelle che operano all'interno degli aeroporti, hanno una flotta ridotta nel territorio pugliese, perché privilegiano città come Roma, Bologna, Pisa o Milano, dove tra eventi, stagione fieristica e turismo, c'è una richiesta costante.



Solo a partire dal primo di maggio ci sarà un potenziamento dell'offerta di noleggio mezzi nei due aeroporti pugliesi e anche nelle principali città, come ad esempio Lecce. Il risultato di questo connubio di fattori è una situazione in cui molte agenzie di noleggio auto in Puglia si trovano con pochi o nessun veicolo disponibile per le prenotazioni delle festività pasquali.

I clienti si trovano così di fronte a tariffe elevate e opzioni limitate, con numerose agenzie che segnalano prenotazioni esaurite per il periodo pasquale. Pensare di noleggiare un'utilitaria per muoversi in modo autonomo nell'entroterra pugliese o lungo la costa sarà particolarmente difficile. Le conseguenze di questa emergenza sono tangibili e potrebbero avere ripercussioni significative sull'esperienza dei viaggiatori e sull'economia locale.

Coloro che avevano programmato viaggi e vacanze potrebbero vedersi costretti a rivedere i propri piani o a cercare alternative di trasporto meno convenienti. Le destinazioni turistiche potrebbero subire una diminuzione del flusso, con possibili conseguenze negative sull'occupazione e quindi sull'economia locale.

La soluzione



C'è però una soluzione che rimane a disposizione di chi ha bisogno di noleggiare un veicolo nel periodo pasquale: quello di uscire fuori dai canali mainstream, quelli legati alle grandi compagnie di autonoleggio, e di rivolgersi ad aziende locali che possono ancora avere a disposizione delle soluzioni. E questo è un consiglio che arriva direttamente dagli operatori che in questo momento hanno veramente poche opzioni da offrire.

E c’è anche una buona notizia, quella relativa ai costi che, nonostante la grande richiesta, non sono cresciuti in modo esorbitante: per il noleggio di un'auto di medie dimensioni, per la settimana di Pasqua, a seconda del veicolo i prezzi variano dai 190 euro per un'utilitaria, fino ai 400 euro per un suv di dimensioni generose.



Le agenzie di noleggio auto stanno lavorando per affrontare questa emergenza, ma la soluzione a breve termine sembra essere difficile da raggiungere. Nel frattempo, dai call center arriva sempre il solito consiglio, quello di prenotare con largo anticipo e di esplorare opzioni alternative di trasporto, come il car sharing o i servizi di trasporto pubblico, al fine di evitare inconvenienti durante le festività pasquali in Puglia.