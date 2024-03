Ecco la frana che ha bloccato la linea ferroviaria: un mese di disagi. Stop ai treni, bus sostitutivi

La frana che ha bloccato il traffico ferroviario ripresa dal drone. La zona, ripresa da Ferrovie dello Stato, si trova fra Ariano Irpino e Montecalvo in Campania ma ai confini con la Puglia. Dalle immagini si può vedere la voragine che si è aperta sopra alla galleria Starza franata all'interno sui binari e in parte all'esterno e che ha interessato 250 metri di galleria. Una frana che ha provocato il blocco, per un mese, dei treni sulla tratta Foggia-Benevento, e quindi sulla direttrice Lecce-Bari-Roma, che sarà coperta con bus sostitutivi.