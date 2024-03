Treni, frana sulla linea Foggia-Caserta: ancora disagi per Frecciarossa e Intercity. Ecco i treni cancellati

A seguito del movimento franoso registrato ieri in Campania, che ha determinato la sospensione della circolazione sulla linea Foggia-Caserta, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino, Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità e Intercity possono registrare limitazioni di percorso, significativi ritardi, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina Infomobilità del sito Trenitalia.com.

Cosa è successo

Si registrano ancora disagi alla circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Foggia e Caserta a causa del movimento franoso che dalle 14:20 di ieri ha decretato la sospensione del traffico dei treni. Nello specifico, questa mattina Trenitalia annuncia che "nel tratto compreso fra Benevento e Ariano Irpino, i treni alta velocità e intercity possono registrare limitazioni di percorso, significativi ritardi, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata".

Nel dettaglio sono stati cancellati tra Ariano Irpino a Benevento, i viaggi Lecce-Roma delle 6:05 e delle 8:05 e da Roma Termini a Lecce delle 17:05 e delle 18:05. Termina invece la corsa a Benevento, il treno partito da Milano e diretto a Lecce delle 6:10. È cancellato da Ariano Irpino a Benevento invece, il treno che da Lecce parte per Roma Termini alle 11:15 e quello in partenza dal capoluogo salentino delle 17:15. IlfFrecciarossa delle 13:10 che parte da Lecce e diretto a Milano Centrale ha origine da Benevento come il Bari Centrale - Roma Termini delle 6:10. Terminano la corsa a Benevento i treni che da Roma sono diretti a Bari e Lecce delle 13:05 e delle 15:05. Sono stati cancellati invece i treni Lecce - Roma delle 7:10, il Roma - Benevento delle 16:05, il Bari Centrale - Napoli delle 7:05 e il Roma Termini - Bari Centrale delle 7:28. Sono stati predisposti bus sostitutivi per i treni Bari - Roma delle 16:05 e il Napoli - Bari delle 18:55. Trenitalia spiega che "è possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio".

L'elenco dei treni cancellati

Sono diversi i treni interessati oggi da provvedimenti:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Ariano Irpino a Benevento, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8302 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è cancellato.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) è cancellato.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.