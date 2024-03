Sospesa la circolazione dei treni sulla linea Foggia-Caserta. Cancellazioni e ritardi a Lecce e Bari

È stata sospesa per un movimento franoso la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) sono al lavoro per verificare lo stato dell'infrastruttura. «La circolazione assicura Fs - sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza».

Le modifiche

In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale dei treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity). Alcuni treni della relazione Roma-Bari-Lecce saranno attestati nelle stazioni di Caserta/Benevento/Ariano Irpino e Foggia, altri seguiranno percorsi alternativi. Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nella sezione Infomobilità di Rfi e sui canali web delle imprese ferroviarie.

I treni cancellati

Il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) oggi è instradato sul percorso alternativo via Ancona e non ferma a Benevento, Caserta, Roma Termini, Roma Tiburtina e Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Foggia e diretti a:

• Benevento, Caserta e Roma possono proseguire il viaggio con il treno FR 8326 Benevento (21:00) - Roma Termini (23:00);

• Firenze Santa Maria Novella possono proseguire il viaggio fino a Bologna Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) oggi è cancellato tra Ariano Irpino e Benevento.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Ariano Irpino a Benevento dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8314 che ne attende l'arrivo.

Il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) oggi è cancellato tra Benevento e Ariano Irpino.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8319 che ne attende l'arrivo.

Il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) oggi è cancellato tra Ariano Irpino e Benevento.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Ariano Irpino a Benevento dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l'arrivo.

Il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) oggi è cancellato tra Benevento e Ariano Irpino.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8323 che ne attende l'arrivo.

Il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) o il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33) fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento per Caserta e Benevento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti Trenitalia.

Il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) oggi termina la corsa a Benevento.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06).

Il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) oggi termina la corsa a Benevento.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino dove trovano proseguimento con il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06).

Il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27) oggi termina la corsa a Foggia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.