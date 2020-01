Tir esce fuori strada: traffico in tilt lungo la Lecce-Brindisi

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi questa mattina lungo la superstrada Lecce-Brindisi, con lunghe code in particolare in corrispondenza degli svincoli per Squinzano e Trepuzzi.Questa notte, infatti, erano da poco passate le quattro quando un tir è uscito fuoristrada, rendendo parte della carreggiata impraticabile.Al momento sono in corso gli interventi della polizia Stradale e dei vigili del fuoco per liberare la strada e ripristinare la circolazione.