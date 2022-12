La città si sveglia in una coltre di nebbia: disagi alla circolazione sulla statale. Ritardi per treni e voli

Fino alle prime ore di questa mattina una fitta coltre di nebbia ha coperto la città di Bari. Tutti i quartieri si sono svegliati immersi in una nuvola la nebbia, che è rimasta sulla città fino alle 10 circa del mattino. Diversi i disagi, soprattutto sulla strada statale 16 dove la visibilità era molto ridotta.

Problemi anche alla circolazione dei treni a causa di danni alla linea causati dalle avverse condizioni meteo. Il fenomeno, molto particolare per la città di Bari, sembra essere dovuto alle eccessive temperature che hanno caratterizzato il clima cittadino in questi giorni. Ritardi e spostamenti di voli anche all'aeroporto di Bari: questa mattina i viaggi programmati sulle rotte per Milano e Bergamo hanno subito delle variazioni di orari a causa della nebbia.