Bus, voli, treni o Blablacar: è rebus dopo la frana. Il break di Pasqua da ripensare (o cancellare)

Impossibile prevedere una calamità naturale, ma quel “movimento franoso” che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Ariano Irpino e Montecalvo, proprio non ci voleva: perché la linea ferroviaria Foggia-Caserta rimarrà interrotta per un mese, fino al 16 aprile, e poi perché nel bel mezzo del periodo di chiusura cade sia l’inizio della primavera (che per gli stranieri significa iniziare a viaggiare grazie allo spring break) sia il ponte di Pasqua, che riporta a casa chi studia o lavora fuori.



Risultato: durante l’interruzione, i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) si fermeranno nelle stazioni di Benevento - per chi viaggia verso Sud - e di Foggia - per chi viaggia verso Nord - e i passeggeri saranno trasferiti sui bus sostitutivi. Naturalmente, i tempi di percorrenza, dipendendo dal traffico, non potranno essere garantiti e si prevedono ritardi rispetto agli orari dell’omologa corsa su rotaia. Trenitalia consente di rinunciare al viaggio o di riprogrammarlo ed è proprio quello che in queste ore stanno facendo in tanti, tra pendolari e viaggiatori.

Per chi opta per il treno, la tratta Lecce-Roma (e viceversa), che di solito è coperta da una Freccia in meno di sei ore, si allunga fino a dieci ore di viaggio, perché non sono più disponibili treni diretti ma è previsto (almeno) un cambio ad Ancona.

Prezzi ancora abbordabili, a partire da 50 euro, ma il disagio di dover prevedere un viaggio lungo dieci ore sta convincendo in tanti a esplorare soluzioni alternative.

L'opzione autobus



L’opzione più economica è quella del bus: per chi rientra nel Salento per le vacanze pasquali, una corsa da Roma a Lecce con Flixbus venerdì 29 marzo va da 52 a 77 euro, ma bisogna mettere in conto almeno otto ore di viaggio (fino a un massimo di 12). E su molte corse i biglietti disponibili sono già pochissimi. Da Lecce a Roma - da dove i vacanzieri prendono il volo per le destinazioni internazionali - i prezzi sono più bassi: da 25 a 45 euro venerdì, un po’ più alti se si parte sabato. Stessi prezzi (o addirittura più bassi, a seconda degli orari) sia con Itabus che con Marino, che stanno valutando se aggiungere delle corse proprio per rispondere alla maggiore richiesta di queste ore.

Voli Roma-Brindisi



Il tasto dolente rimane quello dei voli: l’algoritmo non guarda in faccia nessuno e di fronte a ricerche e prenotazioni che negli ultimi giorni si sono fatte frenetiche, si è messo in moto. A pagarne le spese sono lavoratori e studenti che vivono fuori e che tornano a casa per le feste comandate, perché le tratte da Roma a Brindisi - evidentemente sotto Pasqua più richieste di quelle Brindisi-Roma - sono le più care. Se si vuole rientrare in famiglia venerdì 29, dopo la giornata di lavoro e in tempo per la vigilia, non si spendono meno di 140 euro ad essere fortunati. Le opzioni sono due: con Ryanair di può partire al mattino preso (140 euro) o nel pomeriggio (170), ma nella tariffa è incluso solo lo zaino da portare a bordo e bisogna aggiungere altri 30 euro se si vuole portare una valigia. Inoltre, i posti ancora disponibili a queste tariffe sono pochissimi (un paio) e una volta che saranno venduti, il prezzo è destinato ad aumentare. Con Ita le tariffe partono da 177 euro (o 236) ma è compreso anche un bagaglio da otto chili oltre allo zaino. Si spende meno sabato: 100 o 130 euro con Ryanair a seconda degli orari e 147 euro con Ita, che ha un solo volo alle 13.

Voli da Brindisi a Roma

Più fortunato chi viaggia da Brindisi a Roma: ci sono voli disponibili a circa 60 euro con Ryanair e a 78 euro con Ita Airways. L’opzione più veloce è anche la più costosa e se ci si sposta con al seguito i familiari, è certamente più conveniente prendere l’auto e affrontare sei ore di autostrada per risparmiare centinaia di euro.

Per i più avventurosi, rimane l’opzione Bla bla car, il servizio online che permette a chi ha un’auto di condividere il viaggio con sconosciuti, chiedendo un contributo per il costo della benzina. Da Roma a Lecce venerdì ci sono alcune opzioni con una spesa minima di 40 euro; sabato si parte invece da 35 euro.



Una volta esaminato l’intero ventaglio di opzioni tra treni, voli, bus e “passaggi”, però, in tanti hanno ormai scelto di rinunciare al viaggio: troppo dispendioso in termini di ore o di finanze, a fronte di un ponte che, invece, spesso è troppo breve.