Treni, Puglia isolata: Capone scrive al ministro Matteo Salvini

La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, ha inviato una lettera al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini «per chiedere un intervento urgente per sopperire ai gravi disagi dovuti alla sospensione della tratta ferroviaria Benevento - Foggia provocata da una frana tra Ariano Irpino e Montecalvo» che si è verificata la settimana scorsa.

Almeno trenta giorni di lavori

«Ferrovie dello Stato - afferma Capone - ha comunicato che sono necessari almeno 30 giorni per ripristinare la linea che collega la Puglia a Roma e quindi al resto d'Italia.

Una situazione che isola la nostra regione creando numerosi disagi soprattutto in prossimità della Pasqua. Non solo molti pugliesi non potranno rientrare a casa, ma si verificherà una brusca frenata per il turismo. Sarà difficile raggiungere la Puglia in questo periodo dell'anno, un momento importante e atteso dagli operatori turistici».

Disagi per pendolari e studenti

«A questo si aggiungono i gravissimi disagi registrati dai pendolari e dai nostri studenti - aggiunge Capone - Questa situazione non è sostenibile. Vengono lesi i diritti. Basti pensare che la sospensione della linea ferroviaria è coincisa con un brusco aumento dei prezzi dei voli. Cifre che superano 300 euro a tratta. Costi inaccessibili. Solo un esempio: Brindisi - Roma ha un prezzo base di 310 euro fino a raggiungere 750 euro. Lo stesso si sta verificando per i collegamenti con Trenitalia per tratte diverse, che permetterebbero di raggiungere la Puglia da altre mete. Il biglietto Milano- Bari arriva a costare 305 euro».

«La Puglia così è completamente isolata e le alternative sono scoraggianti - conclude - Anche volendo prendere l'autobus per raggiungere Roma da Lecce ci vogliono 12 ore e il prezzo è di circa 70 euro con pochissimi posti a disposizione. C'è già il tutto esaurito. Mentre i passeggeri di Trenitalia raccontano di viaggi da incubo su autobus sostitutivi».