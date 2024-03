Frana sulla linea Foggia-Benevento: domani sopralluogo del Governo

Mentre si avvicina la Pasqua e il caos del rientro a casa di pendolari e studenti da ogni parte d'Italia, il governo si prepara al primo sopralluogo nel luogo dove è avvenuta la frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria in buona parte del Sud Italia. Domani 26 marzo, infatti, il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante (Mit) sarà ad Ariano Irpino, in prossimità di Galleria Starza dove si è verificata la frana dello scorso 12 marzo, accompagnato dai vertici regionali di RFI. La frana ha portato all’interruzione della circolazione dei treni lungo la linea Foggia-Benevento.

L'obiettivo

Oltre a constatare lo stato di avanzamento degli interventi di consolidamento delle strutture, già promossi da RFI, «sarà l’occasione - è scritto in una nota del sottosegretario - per ribadire l’attenzione del MIT e del Governo al pieno recupero della funzionalità dell’intera linea nel più breve tempo possibile, nella consapevolezza che la tratta è essenziale nel quadro dei collegamenti del Paese ed è di vitale importanza per gli spostamenti di migliaia di cittadini e pendolari».