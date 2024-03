Frana sui binari, iniziano i lavori per ripristinare la linea da Foggia a Benevento

Concluse le indagini tecniche e mentre continuano i monitoraggi geologici, sono partiti questa mattina, 19 marzo, i lavori di consolidamento della parte danneggiata della galleria Starza, nel tratto Ariano Irpino – Montecalvo, resa inutilizzabile lo scorso 12 marzo, da una importante frana causata dal maltempo. La frana ha coinvolto la linea ferroviaria e, al momento, impedisce la circolazione dei treni lungo la linea Foggia - Benevento.

I lavori

«Ulteriori squadre si aggiungeranno ai tecnici già al lavoro, per un totale di circa 50 persone, e si avvierà la demolizione di brevi tratti del piedritto e la progressiva ricostruzione attraverso l’impiego di calcestruzzo fibro-rinforzato.

Operazioni che dovranno essere eseguite con cautela sia per garantire la sicurezza dell’avanzamento del cantiere sia per la conservazione delle parti strutturali dell’opera tuttora non interessate dal dissesto. Le operazioni prenderanno il via a seguito della conclusione delle indagini tecniche necessarie a comprendere l’intervento di messa in sicurezza. In galleria, in corrispondenza del pozzo di areazione - spiegano da Rfi - si procederà alla rimozione dei detriti che occupano la sede ed al graduale tombamento dello stesso».

Parallelamente proseguono le attività di trivellazioni profonde, fino a 100 metri, necessarie al monitoraggio geologico. L’obiettivo è individuare la natura e la caratterizzazione dei terreni, la profondità della superficie di scorrimento e la quantità d’acqua presente nei sottosuoli. Sarà installato anche un sistema di monitoraggio mediante l’utilizzo di sensori ad ambio spettro che monitorerà lo stato strutturale della galleria. Analogo sistema sarà installato per controllare l’evoluzione del dissesto idrogeologico in superficie, tuttora in atto. Questi sistemi saranno remotizzati presso la Sala Operativa Territoriale di RFI. Si tratta di operazioni che richiedono la massima cautela poiché vibrazioni indotte potrebbero compromettere la stabilità delle parti danneggiate, nonché innescare nuovi fronti franosi.

«Rete Ferroviaria Italiana - conclude la nota della società - sta lavorando per accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria sulla tratta interrotta per la frana tra Ariano Irpino e Montecalvo. Aggiornamenti quotidiani saranno disponibili sul sito web di Rete Ferroviaria Italiana».