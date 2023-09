​Prima gioia per il Brindisi in serie C, 2-1 al Monterosi. Il Taranto cade a Benevento

Un gol di Bunino al 90' consente al Brindisi di battere il Monterosi per 2-1 e di festeggiare la prima vittoria in serie C, alla quarta giornata di campionato. Vittoria di cuore e di volontà dei biancazzurri sul "neutro" di Cerignola. Dopo il gol subito il Brindisi reagisce, raddrizza il punteggio e allo scadere compie il sorpasso. Tre punti che fanno morale dopo due sconfitte, una gara da recuperare contro il Catania e uno stadio ancora da reperire per la prossima partita interna di lunedì 25 settembre contro il Benevento. Trasferta amara per il Taranto proprio a Benevento. I sanniti si impongono per 2-1 andando sul doppio vantaggio con i gol di Ferrante e Karic già alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Taranto reagisce e riapre la gara con Antonini alla mezzora, ma non basta. I tanti tifosi rossoblù, bel colpo d'occhio, hanno sostenuto la squadra per tutta la durata dell'incontro. Lunedì 25 settembre altra trasferta, a Teramo, contro il Monterosi sconfitto oggi, come detto, dal Brindisi.