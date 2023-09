Brindisi-Benevento si giocherà lunedì a Picerno e senza la presenza dei tifosi

La sfida tra Brindisi e Benevento, in programma lunedì 25 settembre e valida per la quinta giornata del campionato di serie C, girone C, a causa dell'indisponobilità dello stadio "Fanuzzi" di Brindisi e dello stadio "Iacovone" di Taranto verrà disputata sul manto erboso dello stadio "Curcio" di Picerno. A darne notizia è il sito del Ministero dell'Interno.

Ma c'è una brutta notizia per i tifosi brindisini visto che il match si giocherà in assenza di pubblico su disposizione del prefetto di Potenza Michele Campanaro, all'esito della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, durante la quale erano presenti il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il vicesindaco di Picerno e il direttore esecutivo dell Brindisi calcio.