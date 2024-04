Foggia - Benevento, riattivata la tratta dopo la frana: ecco i treni garantiti

Oggi verrà riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Benevento, sospesa dallo scorso 12 marzo a causa di una frana dovuta al maltempo, che ha provocato un dissesto per circa 250 metri nella tratta Ariano Irpino-Montecalvo.

Le tratte riattivate

Verranno riattivate le Frecce che viaggiano tra Roma, Bari e Lecce (e viceversa), con la sola eccezione del Frecciargento 8348 in partenza da Bari Centrale alle 6.10 con arrivo a Roma alle 10.03, che sarà riattivato il 9 aprile e che, solo per oggi (8 aprile), sarà garantito con bus da Bari, Barletta e Foggia e con treno da Benevento. La riattivazione odierna coinvolgerà anche tutti gli Intercity Giorno della tratta Roma-Bari (e viceversa) e della tratta Napoli-Bari, con eccezione dell'Intercity 716 in partenza da Bari alle 7.05 con arrivo a Napoli alle 11.15, che sarà riattivato dal 9 aprile e che, solo per oggi (8 aprile) sarà garantito con bus intera tratta. Venerdì 12 aprile verranno, inoltre, ripristinati l'Intercity Giorno 705 Roma-Taranto e l'Intercity Notte 789 Roma-Lecce.

Tecnici al lavoro

Sin dalle prime ore dell'emergenza i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - è scritto in una nota - si sono attivati per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

Uno sforzo organizzativo rilevante che ha visto il coinvolgimento di oltre 70 operai con mezzi d'opera specializzati e che ha permesso la riapertura in anticipo rispetto alla prima previsione del 14 aprile. Per garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari, da e verso la Puglia, inoltre, Trenitalia ha attivato oltre 2.300 autobus sostitutivi e ha messo in campo circa 2.000 addetti all'assistenza a bordo treno e nelle stazioni di Lecce, Bari, Foggia, Benevento, Roma, Firenze, Bologna e Milano, per fornire informazioni alla clientela sui bus sostitutivi e i percorsi alternativi. Circa 55mila SMS e 15mila e-mail sono stati inviati ai passeggeri, tramite il servizio di Smart Caring, per informarli preventivamente sulle modifiche del viaggio e sulla riattivazione della linea. Inoltre, sono stati forniti ai passeggeri più di 3.500 kit di assistenza con generi di conforto.