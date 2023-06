Violento temporale, città allagata: strade chiuse al traffico tra danni e disagi

Era atteso ed è arrivato puntuale. Un violento temporale si è abbattuto questa mattina su Brindisi. Una grande quantità d'acqua ha riempito le strade mandando in tilt i tombini che si sono intasati. Disagi si sono registrati in diversi quartieri della città.

Strade come fiumi

Nel rione Sant'Elia, all'intersezione tra viale Caravaggio e via Arturo Martiri, sono bastati pochi minuti di pioggia per trasformare la strada in un fiume in piena. Automobilisti costretti a fermarsi e a chiedere l'intervento del vigili del fuoco a causa dell'acqua arrivata alle portiere delle auto. Disagi per automobilisti e residenti anche in via Tor Pisana angolo con via Appia.

Diversi gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco anche in soccorso di alcuni automobilisti rimasti in panne a causa del violento nubifragio.

Ieri la Protezione civile aveva diramato l'allerta meteo arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per l'intera giornata di oggi.

Strada Pittachi, via Tor Pisana, sottopasso Canale Patri, lungomare Vespucci sono state chiuse al traffico. Il sottopasso tor Pisana è completamente allagato.

ll temporale è stato di breve durata, ma i disagi consistenti. Tante le richieste di soccorso giunte al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi.