Allerta arancione, acquazzoni torrenziali sul Salento. Cade un albero a Lecce, tragedia sfiorata

L'allerta arancione della Protezione Civile preannunciava piogge torrenziali e così è stato: dopo la bomba d'acqua che ha messo in ginocchio Brindisi in mattinata, i temporali si sono spostati anche sul Salento, capoluogo compreso. Pioggia torrenziale all'ora di pranzo, ma per fortuna danni e disagi sono stati limitati.

A Lecce è letteralmente crollato un albero in via Via Casotti San Lazzaro nella piazzetta adiacente: fortunatamente non si trovava nessun passante altrimenti le conseguenze sarebbero state di altro tenore.

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Ciclone in allontanamento verso est, la pressione aumenta. Tempo a tratti instabile con qualche rovescio o temporale anche forte in Puglia, rovesci in Lucania, Calabria e Sicilia tirreniche, tutto sole con cielo sereno o poco nuvoloso e caldo estivo sul resto d'Italia. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano/serale sul Triveneto. Temperature in generale aumento su tutte le regioni.