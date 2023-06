Maltempo, danni all'agricoltura: campagne trasformate in paludi e inaccessibili. ​Ipotesi stato di calamità

Troppa acqua in poco tempo. Gli agricoltori, dopo aver affrontato la siccità della scorsa annata, in questi giorni stanno affrontando un problema ancor più serio. Nelle campagne si affonda come in una palude. La pioggia continua a non dare tregua e, allo stato attuale, è impossibile fare stime sui danni.

Problemi e criticità in particolare a Grottaglie, in provincia di Taranto, terra dell'uva da tavola dove gli agricoltori stanno subendo gravi danni.

L'appello del sindaco

Gli interventi tempestivi, per bloccare problematiche di ordine fitosanitario e agronomico, con i terreni in questo stato non possono essere effettuati. Le previsioni meteo sino a venerdì non incoraggiano all’ottimismo.

Una situazione complicata e generalizzata.

A Grottaglie, in provincia di Taranto, il sindaco Ciro D'Alò ha annunciato: «Stiamo valutando con gli uffici se ci sono le condizioni per poter attivare la procedura di riconoscimento dello stato di calamità naturale e nel pomeriggio incontrerò l’assessore regionale all’agricoltura affinché si valutino azioni coordinate per non vanificare un anno di duro e intenso lavoro».