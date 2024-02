Protesta agricoltori, i trattori arrivano a Nardò: sit in nell'area mercatale. Disagi alla circolazione

La "protesta dei trattori" arriva a Nardò. Un centinaio di mezzi agricoli, tra trattori, motrici e camion, sono arrivati in città per far sentire, forte, la protesta del Movimento spontaneo Agricoltori salentini «A difesa dell’agricoltura italiana». In mattinata si sono registrati disagi alla circolazione.

La manifestazione

Dopo le prime azioni che hanno bloccato il traffico da Nord a Sud dell’Italia e dopo le proteste che hanno raggiunto Bruxelles, cuore dell’Unione europea, gli agricoltori salentini si ritrovano anche a Nardò per un sit-in di protesta.

Una “manifestazione pacifica per la tutela del settore agricolo dalle scellerate politiche europee”, quella che per dodici ore, “invaderà” Nardò. Non sono previsti blocchi, ma non è escluso che qualche disagio al traffico si potrà verificare nel momento in cui la carovana dei manifestanti attraverserà la città.

Gli agricoltori, con i propri mezzi (circa un centinaio), si sono mossi in corteo fino a via Giuseppe Saragat, in corrispondenza dell’Area Mercatale, nella Zona 167, dove si terrà il sit-in e ci saranno gli interventi al megafono dei vari agricoltori. Il malcontento degli agricoltori, è dovuto alle politiche agricole attualmente in vigore. Il Movimento Spontaneo, in particolare, solleva critiche specifiche contro le politiche dell’Unione Europea, chiedendo, tra l’altro, l'eliminazione dell'obbligo a non coltivare il 4% dei terreni, e schierandosi, in generale, contro politiche percepite come dannose per la vitalità del settore agricolo.