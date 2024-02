Puglia, domani i trattori fra Brindisi e Bari: attesi disagi e blocchi della circolazione

Problemi alla viabilità per quella che si annuncia come una giornata di fuoco. La Puglia, domani 13 febbraio, sarà infatti bloccata dai trattori: una manifestazione di agricoltori interesserà infatti le province di Brindisi e di Bari.

La protesta

La manifestazione - avvisano dalle prefetture - «potrà comportare rallentamenti sulla Strada statale 16 e sulla 100, nelle prime ore del mattino sulla tratta Brindisi–Bari e dalle 13 in poi sul tratto Bari–Brindisi. Ciò sia in ragione del numero di trattori che formeranno la colonna dei manifestanti, e che comunque marceranno sul lato destro della carreggiata, sia per i restringimenti dovuti ad alcuni cantieri presenti lungo il tragitto».

Saranno previsti servizi di ordine pubblico, con l’impegno della Polizia Stradale per tentare il più possibile di evitare disordini e ingorghi e l'Anas ha assicurato, inoltre, il presidio dei cantieri con proprio personale.

«Eventuali emergenze - concludono le prefetture - potranno essere segnalate al numero 113 e le sale operative delle Questure di Bari e Brindisi forniranno ogni utile informazione all’utenza e agli operatori di soccorso».