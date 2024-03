Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Paolo Pagliaro (La Puglia domani), con cui si chiede alla Giunta regionale di deliberare la estensione degli indennizzi da calamità Xylella fastidiosa destinati agli agricoltori della provincia di Lecce da tre a cinque annualità. La decisione è stata presa in ragione della maggiore incidenza e delle più gravi conseguenze della fitopatia sul patrimonio olivicolo e sull'economia agricola del territorio, al fine di sostenere le aziende agricole in ginocchio nella ripresa delle attività. La mozione ha ottenuto il parere favorevole dell'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia, ma condizionato alla definizione delle risorse da mettere a disposizione.

Il caso Triggiano

Il «focolaio di Triggiano di Xylella fastidiosa fastidiosa merita un intervento straordinario, massivo e massiccio di norme e di risorse», ha detto l'assessore regionale pugliese all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, intervenendo in Consiglio. A Triggiano infatti è stata scoperta una nuova variante di Xylella fastidiosa che colpisce mandorli e viti.

«Adesso le risorse le sta mettendo la Puglia - ha aggiunto, sottolineando che dal governo nazionale non sono arrivate risposta - ma serve prendere personale qualificato, altrimenti la censura di cui qualcuno si è sciacquato la bocca su Arif del tempo determinato impatta con lo splafonamento della spesa e stiamo parlando di una fitopatia che è peggiore della Xylella pauca. Lo dico qui». Pentassuglia ha sottolineato che è «una tragedia che tocca l'economia pugliese e siccome io non sto dormendo e sto lavorando seriamente, non vorrei che qualcuno si ricordi della polemica ex post».