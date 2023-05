Maltempo, nel Salento scuole allagate e lezioni sospese

Ancora disagi legati al maltempo nel Salento. Dopo il ribaltamento delle luminarie a Diso, la pioggia incessante ha provocato danni anche nelle scuole di Casarano e Taurisano, costringendo i docenti a sospendere le lezioni e consentire al personale incaricato di rimediare.

Acqua a scuola a Taurisano

A Taurisano acqua sui pavimenti di corridoi e aule della scuola media "don Tonino Bello" di via Negrelli. Ad accorgersene i collaboratori scolastici che hanno constatato come il problema riguardasse diversi punti dell'edificio come aule e corridoi del piano superiore e spazi comuni al piano terra. Probabilmente ad aver causato il disagio non sarebbero state solo le infiltrazioni provenienti dal solaio ma anche dagli infissi dell’istituto.

Allertata dal personale, la dirigente scolastica ha disposto immediatamente la sospensione delle lezioni - riprese poi regolarmente poco prima delle 10 - avvisando il sindaco, Luigi Guidano, della situazione.

Allagamenti anche a Casarano

Problema analogo anche per i colleghi più grandi del liceo "Giulio Cesare Vanini" di Casarano. Nella succursale di via Sesia le infiltrazioni hanno costretto i docenti a sospendere le lezioni per circa tre quarti d'ora e dare il tempo al personale Ata di rimediare. Nella sede principale, invece, sono stati gli studenti a segnalare ai docenti diverse infiltrazioni in palestra.