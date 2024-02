Sulla legge relativa agli interventi edilizi si vuole, anzi si deve aprire una fase nuova nel rapporto tra governo e Regione . Basta con gli scontri a suon di osservazioni, accuse di incostituzionalità e ricorsi. Dopo le criticità sul Piano Casa sollevate dal Ministero della Cultura su alcuni aspetti della legge regionale del 19 dicembre 2023 sugli interventi edilizi, ravvisando “profili di incostituzionalità”, il consigliere regionale delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena si è confrontato ieri in una call con gli uffici ministeriali per intervenire sul testo, apportando le necessarie modifiche e recependo le indicazioni da Roma.

Il dialogo



«L’inizio di un nuovo dialogo, sicuramente molto costruttivo, che in passato onestamente non c’era stato», ha commentato al termine del confronto lo stesso Lacatena. Impossibile, d’altra parte, non prendere atto dello scontro che finora si era registrato tra governo e Regione sul fronte delle norme sugli interventi edilizi. Il Piano casa varato dalla Regione nell’agosto 2022 era stato infatti impugnato dal governo e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Alla luce di questa considerazione, la Regione era corsa ai ripari varando un nuovo testo che - come d’altra parte rilevato anche dal ministero nella premessa delle ultime osservazioni - ripropone i contenuti della vecchia legge risalente al 2009.

Le modifiche