Piano casa, ecco come cambiano le regole su ristrutturazioni, nuove costruzioni e procedure

Il nome è cambiato e la nuova legge promette di mandare in pensione il Piano Casa pugliese, chiudendo uno dei capitoli più lunghi e travagliati dell'urbanistica regionale. Ieri infatti l'assemblea pugliese ha approvato con 39 voti a favore e zero contrari il disegno di legge con cui si disciplinano a livello regionale gli interventi di ristrutturazione edilizia. Il testo, illustrato dal consigliere delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena (Con) supera di fatto il vecchio strumento normativo, dichiarato incostituzionale nel 2022 mettendo a repentaglio un gran numero di pratiche edilizie.

La nuova legge invece punta ad applicare in Puglia la disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal Decreto legge 76/2020 ai fini della rigenerazione urbana con il definitivo superamento del regime di deroghe previste dal Piano Casa, di cui dispone l'abrogazione.

Scorri le schede per le novità.