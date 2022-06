Rissa in centro a pochi metri dalla piazza centrale: vetri rotti e sangue restano in strada

Rissa nel centro di Tricase. I “segnali”, vetri rotti e sangue, ben visibili anche il giorno dopo, sono stati ripuliti dai residenti. E’ accaduto nella centralissima via Stella d’Italia a poche decine di metri da piazza Pisanelli la notte tra domenica e lunedì.

Molto probabilmente, alcuni uomini dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a discutere per futili motivi, giungendo alla rissa. Per i residenti di via Stella d’Italia è una cosa rara e strana: «A Tricase e in via Stella d’Italia in particolar modo, si vive benissimo, non accade mai nulla. Questo piccolo sfogo personale, molto probabilmente è colpa di qualche bicchiere in più», conclude Luigi Panico.