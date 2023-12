Natale in bus: navette gratuite per il centro. E dall'8 dicembre si paga la sosta nei giorni festivi. La mappa dei percorsi

Obiettivo: raggiungere il centro senza utilizzare l'auto. Torna a Lecce "Natale in bus" che prevede navette gratuite per il centro - ogni giorno dalle 16 e fino all'una di notte - Mentre dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre) si pagherà la sosta nei giorni festivi e le domeniche fino al 7 gennaio. Ecco la mappa dei collegamenti bus per il centro.

