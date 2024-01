Prima un tentato furto, poi la rissa: caos in stazione

Prima un tentativo di furto, poi un’altra rissa, l’ennesima, questa mattina, in centro città a Bari. Teatro del violento caos è stata ancora una volta la zona umbertina nei pressi della stazione ferroviaria. In prima mattinata, un gruppo di ignoti ha preso di mira alcuni distributori di cibo e bevande, in uso ventiquattr’ore al giorno all’angolo di piazza Aldo Moro con via Raffaele De Cesare.

Il tentativo di furto



La banda di teppisti, forse nel tentativo di rapinare i congegni elettronici di somministrazione e nel tentativo di impossessarsi dell’incasso presente nel dispositivo, ha cercato di danneggiare l’impianto senza riuscire nel tentativo di asportare il bottino.

Nel corso dell’azione vandalica gli autori del gesto devono essersi tagliati perché sul posto e nelle immediate adiacenze sono state riscontrate diverse macchie e tracce di sangue. Gli autori del tentativo di furto, quindi, sono riusciti a rimediare solo alcune ferite procuratesi nel tentativo di aprire i congegni.

La rissa

A metà mattinata, poi, all’interno della stazione centrale ferroviaria del capoluogo pugliese una improvvisa lite tra ragazzi è sfociata in una violenta scazzottata. Pare che all’origine della rissa ci sia stato qualche apprezzamento di troppo e non gradito rivolto all’indirizzo di alcune ragazze che in quel momento si trovavano nella stazione in procinto di partire in treno in direzione nord Italia.



In pochi minuti una decina di ragazzi sono passati dalle parole ai fatti picchiandosi di santa ragione. Sul posto sono intervenuti, immediatamente, gli agenti della polizia ferroviaria e una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di barese. Solo con l’arrivo delle forze dell’ordine si è riusciti a ripristinare la calma.



I militari hanno, una volta sedata la rissa, provveduto ad identificare i protagonisti del violento diverbio non prima di aver chiamato il servizio di emergenza sanitaria del 118 per consentire a due ragazzi, rimasti feriti, a causa della violenza del litigio di poter essere soccorsi. Sul posto è po arrivata un’ambulanza con una equipe di operatori sanitari che ha potuto procedere a somministrare le cure del caso. Per fortuna si è trattato solo di lievi e leggere escoriazioni superficiali, curate sul posto e giudicate guaribili in pochi giorni. Adesso gli investigatori stanno cercando di capire, esaminando i filmati di videosorveglianza della zona, se i due episodi avvenuti a poche decine di metri di distanza l’uno dall’altro possano essere collegati e, soprattutto, se i protagonisti sono gli stessi.