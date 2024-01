Trekking in zona impervia e si rompe una gamba: salvato dai vigili del fuoco

Cade mentre fa trekking e si rompe una gamba. Soccorso dai vigili del fuoco in mattinata e messo in salvo.

La caduta durante il trekking

Brutta avventura questa mattina per un 55enne di Lizzanello, che attorno alle 10 si ritrovava lungo la Otranto-Porto Badisco per fare trekking. A causa di una caduta, l'uomo si è fatto male a una gamba, riportando una frattura. Sono stati allertati i soccorsi, ma è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco perché l'uomo si trovava in una zona impervia, difficile da raggiungere per il 118.

I soccorsi



I vigili del fuoco hanno raggiunto il ferito, stabilizzandolo prima di trasportarlo in zona sicura, dove è stato affidato alle cure del 118. Successivamente, è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure.