Salento, cade dalla sedia a rotelle mentre esce da scuola e muore: inchiesta per omicidio colposo

C’è l’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sul caso del 13enne di Giurdignano, nel Salento, morto in ospedale ieri mattina, dopo cinque giorni di ricovero, per delle complicanze cerebrali a seguito della caduta dalla sedia a rotelle, con fratture delle tibie, all’uscita da scuola.

La tragedia

La tragedia, su cui ha acceso i riflettori la Procura di Lecce, è sotto indagine delle forze dell’ordine coordinate dal pm di turno della procura di Lecce, Alberto Santacatterina, che nelle prossime ore dovrebbe nominare il medico legale per l’autopsia sul corpo del 13enne che si dovrebbe svolgere tra mercoledì e giovedì prossimo.

Intanto resta il dramma improvviso e il dolore dei genitori del minore, che assistiti dagli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, hanno sporto denuncia al posto fisso di Polizia presente nel nosocomio leccese con l’intenzione di far luce sulla dinamica del tragico incidente.

Tra le ipotesi accusatorie sollevate dai legali della famiglia, tutte da verificare, ci sarebbero la mancata custodia o eventuale responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto occuparsi del minore all’uscita da scuola e la decisione di non chiamare il 118 per soccorrere l’alunno dopo la caduta. Inoltre, poiché la scuola sarebbe dotata sia di scalini che di uno scivolo per l’ingresso e l’uscita dal cortiletto agli ambienti scolastici, gli avvocati avrebbero richiesto un accertamento sulle modalità utilizzate per il trasporto in carrozzina dello studente.

Gli elementi da verificare

Diversi quindi i dubbi e gli elementi da verificare. L’episodio che avrebbe causato l’infortunio e il conseguente ricovero del 13enne in ospedale sarebbe avvenuto lo scorso 6 febbraio, intorno alle 13.30. Suonata la campanella dell’orario di uscita degli alunni dal plesso della scuola secondaria di primo grado (medie), l’adolescente costretto a spostarsi in sedia a rotelle per una distrofia muscolare e assistito per questo in entrata e uscita da scuola da alcuni operatori, pare di una cooperativa, per cause ancora in fase di accertamento sarebbe scivolato, pare accidentalmente, dalla carrozzina rovinando a terra. Un capitombolo vissuto con allarme e preoccupazione tra i compagni di classe e i genitori in attesa di recuperare i propri figli. Nella caduta a terra il minore avrebbe riportato alcune escoriazioni e traumi agli arti inferiori, nulla però che facesse temere il peggio ai presenti, tant’è che l’alunno sarebbe stato consegnato ad una donna, un’amica di famiglia dei genitori, per il trasporto a casa in auto. Rientrato nella propria abitazione, il ragazzo in lacrime avrebbe raccontato l’episodio ai genitori, che preoccupati da un repentino peggioramento delle condizioni di salute del figlio, decisero di recarsi in ospedale a Scorrano per gli accertamenti del caso. Nel corso degli esami diagnostici però il quadro clinico del minore si aggravò ulteriormente, così i sanitari del pronto soccorso del “Veris delli Ponti”, decisero il trasferimento d’urgenza al “Dea-Fazzi” di Lecce. Una escalation di eventi e complicanze cliniche (forse legate alla frattura scomposta rimediata dallo studente alla tibia sinistra) che portarono nell’arco di poche ore al ricovero nel reparto di rianimazione, dove ieri mattina il ragazzo è deceduto. L’inchiesta, aperta sulla scorta della denuncia presentata dai genitori del ragazzo, è da considerarsi «un atto dovuto», secondo quanto lasciato trapelare da uno degli avvocati della famiglia – «per appurare la verità dei fatti». Escluse eventuali contestazioni sotto il profilo sanitario, l’iniziativa dei legali punterebbe a chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità di chi doveva vigilare, alla luce anche di alcune testimonianze dei compagni della vittima, attualmente al vaglio degli agenti di Polizia.