Veterano si finge disabile, per vent'anni in carrozzina per i sussidi statali: «Ha preso quasi 700mila euro»

Cosa si è disposti a fare pur di incassare soldi senza sforzo? Christopher Stultz, 49 anni, per avere soldi facili ha finto per 20 anni di non poter camminare senza l'uso della sedia a rotelle. Dal 2003 il veterano ha falsamente dichiarato al Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti «di non essere più in grado di usare i piedi». Questo ha fatto sì che venisse valutato come disabile al 100%, ottenendo sussidi statali mensili per un totale di 660mila euro. L'uomo è ora sotto accusa e rischia di andare in carcere.