Auto travolge una donna in carrozzina. La vittima è ricoverata in gravi condizioni

Una donna disabile di 50 anni in carrozzina è stata investita da un'auto nel centro di Manduria, in provincia di Taranto, La vittima è stata soccorsa e condotta subito in ospedale. E’ ricoverata in prognosi riservata. L'incidente si è verficato ieri. Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che la donna stesse oltrepassando una macchina ferma quando è stata travolta da una Fiat Punto che era a sua volta in fase di sorpasso. L'uomo alla guida della Punto si è subito fermato per prestare soccorso alla malcapitata.

I soccorsi

La donna che nella caduta ha sbattuto violentemente la testa, è stata soccorsa e trasportata con l’ambulanza del 118 all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove nel pomeriggio le sue condizioni si sono aggravate. Per questo i medici ne hanno disposto il trasferimento al Santissima Annunziata di Taranto. Ora è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della polizia locale che su indicazione del magistrato di turno hanno disposto il sequestro della macchina, una Fiat Punto condotta da un 73enne di Manduria, della carrozzina elettrica della vittima e di un’altra autovettura che era ferma sul lato destro della strada in zona di sosta vietata.