Rubano l'auto ad un turista disabile: caccia ai ladri. E il sindaco si scusa. Un'automobile parcheggiata in una strada di Margherita di Savoia nello spazio per i disabili e contenente tra l'altro, una carrozzina ed altri tutori, è stata rubata e il sindaco, Bernardo Lodispoto, non appena ne ha avuto notizia, ha sentito la necessità di scusarsi con i proprietari, due turisti, e di assicurare che le forze dell'ordine stanno facendo il possibile per individuare i responsabili.

Le parole del sindaco

«Avverto il dovere morale - scrive in una nota - di porgere le più sentite scuse, a nome di tutta la comunità salinara, al nostro gentile ospite e alla sua signora, colpita da un gesto così vile ed esecrabile.

La piazza sorvegliata da telecamere

Il sindaco precisa poi che «la piazza è sorvegliata da un sistema di videocamere di sicurezza e che il personale della locale stazione dei carabinieri sta procedendo celermente ad approfondite indagini per identificare i responsabili dell'odioso gesto ed assicurarli alla giustizia».

«Purtroppo neppure questi mezzi risultano essere un deterrente per i 'topì d'auto ma posso garantire al nostro gentile ospite la più ampia collaborazione tra istituzioni per fronteggiare questo triste fenomeno ed il massimo impegno da parte delle Forze dell'Ordine, che nonostante la carenza di uomini e mezzi svolgono una costante opera di controllo del territorio». «I furti d'auto - conclude - sono infatti una piaga che non colpisce solo Margherita di Savoia o la provincia di Barletta-Andria-Trani ma tutta la Puglia e più in generale le regioni turistiche. Non vi è motivo dunque per additare la nostra città, piuttosto che un'altra, per questi brutti episodi che sono diventati, ahinoi, una costante pressoché ad ogni latitudine».