Rubata l'auto a coppia di sposi, all'interno c'erano gli abiti da cerimonia. L'appello: aiutateci a ritrovarli, sono un ricordo per noi

Da Roma a Foggia per sposarsi, ma la coppia di sposi deve fare i conti con una brutta sorpresa: gli rubano l'auto con all'interno gli abiti della cerimonia. E' accaduto a Foggia dove la coppia di novelli sposi al risveglio non ha trovato più l'automobile parcheggiata fuori dall'albergo in cui aveva trascorso la notte anche insieme al loro figlio. Ma non è solo il furto di auto ad amareggiare la coppia, ma il fatto che insieme alla vettura, una Fiat Punto, sono stati rubati anche l'abito da sposa di lei, il completo di lui e il vestitino del bimbo.

L'appello

«Aiutatemi a ritrovarlo», è l’appello lanciato da Rosalba attraverso Foggiatoday. «In auto c’era il mio abito da sposa, la giacca di mio marito e il vestitino del bambino per la cerimonia», ha spiegato. Abiti che, ha aggiunto la sposa, valgono ancora di più dell'auto perché sono «il ricordo, ormai, del nostro giorno più bello».