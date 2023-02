Ferragni e gli abiti manifesto: ecco il significato

Non semplici abiti, ma abiti manifesto per Chiara Ferragni sul palco del teatro Ariston a Sanremo. Abiti che comunicano messaggi forti, per lo più di empowerment per le donne. «Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremorai abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d'Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda. L'abito manifesto che da il via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo è frutto di una conversazione tra noi, Maria Grazia Chiuri - direttrice artistica di dior - Rachele Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine». Lo spiega Chiara Ferragni in un post su Instagram.