Un ragazzino di 13 anni cade dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola e muore in ospedale dopo cinque giorni di ricovero. La tragedia, su cui ha acceso i riflettori la Procura di Lecce, ha travolto la comunità di Giurdignano, piccolo centro situato nel Salento orientale, che ha sperato sino all’ultimo in un epilogo diverso.

APPROFONDIMENTI BITONTO Tamponamento tra due auto, c'è un morto REGIONE Il paradosso dei posti per i prof di sostegno: in Puglia oltre 1.200 candidature per 70 posti (in Lombardia il contrario)

L'epilogo drammatico

Stamattina invece è arrivata la triste notizia: il cuore del ragazzo ha smesso di battere, pare per complicanze cerebrali intervenute a seguito della frattura delle tibie, rimediata nella caduta dalla sedia a rotelle su cui il 13enne era costretto per una grave patologia. Nulla hanno potuto i medici del reparto di rianimazione del “Dea-Fazzi” di Lecce dove l’adolescente era stato ricoverato lo scorso 6 febbraio. Un dramma improvviso e doloroso che ha gettato nello sconforto i genitori del 13enne: assistiti dagli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, hanno sporto denuncia al posto fisso di Polizia presente nel nosocomio leccese con l’intenzione di far luce sulla dinamica del tragico incidente.