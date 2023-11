Rubano le ruote dell'auto, ora il disabile non può andare a farsi curare

Furto nella notte a Martina Franca: ignoti hanno smontato le quattro ruote di una Smart, lasciandola come si evince dalla foto. Non una novità: a volte capita che le auto siano prese di mira da ladri su commissione, desiderosi di migliorare le condizioni del proprio mezzo senza spendere un euro.

La condanna

Stavolta, però, a fare la differenza è la vittima dell'operazione. Non un malcapitato automobilista che deve già barcamenarsi tra costo della benzina, bollo e assicurazione ma un anziano disabile che utilizza la sua auto per andare a sottoporsi quotidianamente a delle cure. Per questo il gesto, già da censurare, diventa odioso.

Tanto che sull'episodio è intervenuto anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Angelo Gianfrate che ha espresso totale solidarietà al concittadino che ha subìto il furto: «Spero che chi lo ha compiuto venga individuato dalle Forze dell'ordine e punito severamente dalla giustizia».