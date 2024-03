Corruzione, chiesti sei anni per il capo della protezione civile Mario Lerario e 4 per l'imprenditore Illuzzi

Sei anni per Mario Lerario e 4 anni per l'imprenditore Antonio Illuzzi. Sono le richieste di condanna della procura di Bari nel processo con rito abbreviato che vede accusato di corruzione anche l’ex responsabile della protezione civile pugliese.

L’udienza è attualmente in corso, la sentenza non dovrebbe arrivare in giornata.

Al centro del processo due presunte tangenti da 35mila euro che Illuzzi avrebbe versato a Lerario in cambio di alcuni lavori da 2,2 milioni.

I due sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Michele Laforgia e Guglielmo Starace. Nella stessa udienza l'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonio Mercurio, ex funzionario della Regione.

La sentenza

La sentenza nei confronti di Mario Lerario e Antonio Illuzzi sarà emessa il prossimo 15 marzo. Quel giorno il gup Ronzino deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio per Mercurio. Nel corso dell'udienza appena terminata, dopo la requisitoria della Procura, gli avvocati di Lerario e Illuzzi (rispettivamente Michele Laforgia e Guglielmo Starace) hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti, mentre il legale di Mercurio, Roberto Eustachio Sisto, ne ha chiesto il proscioglimento.