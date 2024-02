Invita la ex a cena, poi ne abusa in periferia a Lecce: condannato a cinque anni

Avrebbe abusato della ex fidanzata dopo un invito a cena e in seguito l'avrebbe anche perseguitata nell'estate del 2022: confermata in appello la condanna a 5 anni di reclusione a carico di un 46enne di San Pietro Vernotico, per i reati di violenza sessuale, stalking e lesioni. Il tribunale di Lecce non ha apportato nessuna modifica al verdetto di primo grado emesso il 3 luglio del 2023 dal collegio della prima sezione penale, composto dalla presidente Annalisa De Benedictis e dalle giudici Elena Coppola e Giovanna Piazzalunga. In quella data era stato riconosciuto anche il risarcimento del danno per 15mila euro alla donna, assistita dagli avvocati Salvatore Rollo e Antonio Conserva. Il procedimento sfociò nell'arresto del 46enne che si trova tutt'ora ai domiciliari col braccialetto elettronico. L'uomo è difeso dall'avvocato Samuel Politi.

La trappola

Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni. Periferia di Lecce, 23 luglio del 2022. L'episodio degli abusi sessuali risale al 23 luglio del 2022 .

Un incontro-trappola: lui non si rassegnava alla chiusura di quella relazione, mentre lei sperava che potessero finalmente finire gli atteggiamenti possessivi manifestati dall'ex, tanto da accettare l'invito. Al momento di essere riaccompagnata in casa, la donna fu invece portata in una zona isolata e costretta a subire una violenza fisica. A margine di quella serata, la donna denunciò l'accaduto ai carabinieri . Come se nulla fosse accaduto quella notte, iniziava poi anche il periodo dello stalking con messaggini (che proponevano di rivedersi), con minacce (quelle di farle perdere il posto) e appostamenti sotto casa. Ora la pena è stata confermata nei giorni scorsi anche in Appello.