Salento, operaio cadde dal solaio durante i lavori di ristrutturazione: condanna a 4 anni per il titolare della ditta edile

Una condanna a quattro anni di reclusione per il titolare della ditta edile, C.A le sue inziali, al termine del processo, con rito abbreviato, sulla morte di Fabio Sicuro, 39enne operaio di Martano, avvenuta il 21 settembre del 2021 in seguito alla caduta dal solaio di un edificio nelle campagne di Palmariggi, dove erano in corso lavori di demolizione e ristrutturazione.

La sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Lecce, Alcide Maritati ha condannato inoltre il 48enne al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (assistite dall’avvocato Francesco Zacheo), da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale da 15mila euro per ognuna delle parti civili, oltre alle spese processuali.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.

La vicenda

La vicenda giudiziaria ha inoltre registrato due rinvii a giudizio e un proscioglimento per gli altri imputati che non avevano fatto richiesta di riti alternativi. La sentenza di proscioglimento è stata quindi emessa per il proprietario dell’immobile, (A.M., 48enne originario di Maglie ma residente a Lavagno in Veneto) difeso dagli avvocati Romolo Chiriatti e Giangregorio De Pascalis.

Il rinvio a giudizio invece è stato deciso dal giudice Maritati per A.C., una donna di Cannole, legale rappresentante della società, e per F.C., 48enne di Palmariggi, tecnico progettista e direttore dei lavori. I due imputati sono difesi dall’avvocato Luca Puce. Il processo avrà inizio il prossimo 8 maggio.