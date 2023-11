Salento, paura sulla provinciale: albero cade su un'auto in corsa, ferito il conducente

Maltempo: cade un albero sulla provinciale che collega Gallipoli a Sannicola e finisce su un'auto in corsa. Trauma cranico e toracico per il conducente. E’ accaduto questa sera subito dopo le 20: a pagarne le conseguenze è stato un giovane trentenne di Sannicola che con la sua Panda bianca andava verso Gallipoli probabilmente per trascorrere la serata del sabato. E proprio più o meno all’altezza di uno degli incroci che collegano la provinciale con la statale 101, per le forte raffiche di vento, un albero si è abbattuto sulla sua auto. L’albero appartiene ad un villino che si trova proprio dalla parte della corsia di marcia dell’auto e nel cadere ha praticamente diviso in due la strada.

Il ferito

Il ragazzo ha ricevuto un primo soccorso dalle persone che in alcune ville abitano proprio in quella zona e che immediatamente hanno allertato il 118 e i vigili del fuoco che sono arrivati subito.

Sono stati proprio i vigili del fuoco, la cui caserma peraltro è proprio nei pressi, a liberare il ragazzo intrappolato nell’auto e anche la strada che è stata così messa in sicurezza, mentre il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118 ed è stato ricoverato nell’ospedale di Gallipoli. Il trentenne ha riportato un trauma cranico e toracico ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.