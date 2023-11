Prima neve in Puglia: anche Alberobello imbiancata

Prima neve in Puglia e precisamente in provincia di Foggia. Quasi tutto il Subappennino dauno è interessato dalla neve che cade dal pomeriggio subito dopo un brusco abbassamento delle temperature. Fiocchi bianchi sono caduti anche nel Gargano. Nevica a Monteleone di Puglia, a Sant'Agata, ad Alberona e Faeto, il comune più alto della Puglia con i suoi 850 metri sul livello del mare. Allerta gialla per vento e mare in burrasca confermato anche per domani, 26 novembre.

In serata fiocchi di neve anche su Alberobello.