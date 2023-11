Tutto pronto per il tuffo di Capodanno alla Conca: eventi e raccolta fondi per l'edizione 2024

Saranno presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma martedì prossimo alle 12 nella sala giunta del Comune di Brindisi, i dettagli della XIV edizione del “Tuffo di Capodanno”, l’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà che ormai, da oltre dieci anni, rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina e la cui organizzazione è firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso.

L’incontro con gli operatori dell’informazione, durante il quale saranno presentate la maglia ufficiale della edizione 2024 e le altre particolarità dell’evento, sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso e vedrà la presenza del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, dell’assessore allo Sport Lidia Penta, dell’assessore al Marketing Territoriale Luciano Loiacono, dell’assessore all’impiantistica sportiva e Lavori Pubblici Gianluca Quarta e la partecipazione di Domenico Pettinau capogruppo Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta di Brindisi, di Claudio Algerini direttore Decathlon Brindisi e di Cristina Cavallo giornalista della redazione sportiva di Antenna Sud, emittente che trasmetterà la manifestazione in diretta tv.

L'edizione 2024



Sarà nuovamente il punto Decathlon di Brindisi ad ospitare le adesioni per l'edizione 2024: in uno stand allestito per l'occasione, fino al 31 dicembre 2023 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della quattordicesima edizione e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi.

La raccolta fondi

Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2024 direttamente alla “Conca”.



L'iniziativa prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un nuovo beneficiario. La raccolta fondi della edizione 2024 sarà destinata a sostegno delle iniziative di carità a favore delle fasce deboli della città di Brindisi a cura del Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta Gruppo Brindisi.

Resta ben saldo, ormai da 8 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai famosa cuffia con il motto “Hai Freddo?…Stay home”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA