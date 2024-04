Pista ciclabile, cantiere abbandonato e condizioni pessime: cade una 70enne. «Situazione vergognosa»

Non si placano, nonostante le spiegazioni del sindaco Giuseppe Marchionna, le polemiche sulla pista ciclabile di viale Aldo Moro. Nel mirino, in queste ore, i lavori con i quali la Brindisi Multiservizi avrebbe dovuto mettere in sicurezza il cantiere rimasto abbandonato per settimane dopo la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice a causa di ritardi e problemi.

Questa mattina, infatti, una donna di circa 70 anni è caduta, nell'attraversare lo spartitraffico, rompendosi una gamba.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e, poco più tardi, i tecnici del comune che hanno verificato la situazione. In diversi punti, infatti, l'asfalto è in condizioni pessime e rappresenta un pericolo per i passanti, soprattutto se anziani.



Casualmente, proprio mentre la donna cadeva, sul posto si trovava il consigliere comunale Pasquale Luperti. "La vergogna di una pista ciclabile, di una amministrazione incapace, di un assessore incapace che non riescono nemmeno a mettere in sicurezza una delle arterie principali della città. Mentre veniva soccorsa la povera signora ne cadeva un’altro. Questa è la conseguenza del nulla cosmico. Adesso riempitevi la bocca con le chiacchiere", è stato il commento del capogruppo di Uguaglianza Cittadina ed ex candidato sindaco.