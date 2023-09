Al lavoro di sera sul terrazzo di un'abitazione: operaio cade e muore

È precipitato dal terrazzo di un’abitazione dove stava effettuando dei lavori: un operaio 43enne di Francavilla Fontana è morto sul colpo, ieri sera poco prima delle 21, in via Angelo Cavallo. Calzava guanti da lavoro e mascherina protettiva, accanto al suo cadavere è stata trovata una smerigliatrice. I suoi familiari non avevano sue notizie da qualche ora nonostante i tentativi di contattarlo sul cellulare. Vani anche i tentativi di soccorso del servizio 118: la morte è sopraggiunta non appena l’uomo ha impattato sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia francavillese, al comando del capitano Alessandro Gevovese, insieme al medico legale Giovanni Taurisano per una prima ispezione cadaverica. Ci sarà ora da ricostruire meglio l’andamento dei fatti. Come e perché l’operaio è caduto dal piano superiore dell’immobile? Da chiarire anche le altre circostanze del caso, come l’eventuale presenza di testimoni o persone comunque informate sui fatti. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Intanto - come da prassi - è stata informata dell’accaduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.