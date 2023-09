Bottiglie molotov contro l'autosalone: distrutte dieci auto

Paura nella notte a San Michele Salentino per un incendio che ha coinvolto dieci auto. Stando alle prime indagini, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un attentato, dal momento che sarebbero state ritrovate almeno tre bottiglie molotov.

I vigili del fucoco sono intervenuti attorno alle 3.30 in via della Repubblica a Michele Salentino, all'esterno dell'autosalone F.Auto di Franco Amico, per un grosso incendio che ha coinvolto e distrutto ben dieci auto. Indagano i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Maggiori dettagli nel corso della giornata