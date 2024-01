Costringeva con minacce e violenze tre donne a pagare per prostituirsi nella sua zona: 30enne straniera in carcere

Pretendeva denaro da altre donne per esercitare la prostituzione in quella che sosteneva essere la sua zona. Così, una 30enne di origine straniera è stata arrestata a Bari, dagli agenti della polizia locale, con l'accusa di estorsione continuata ai danni di tre prostitute. Secondo quanto accertato, la donna avrebbe fatto ricorso anche a minacce e violenza per costringere le sue vittime, tutte straniere, a pagare ogni mese una sorta di "affitto" per l'area in cui queste si prostituivano, rivendicandone il controllo. La donna, che ora si trova in carcere a Bari, è stata arrestata proprio mentre intascava il denaro da una delle sue vittime.