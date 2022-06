Rissa tra migranti, in due finiscono in ospedale

E' di due feriti in ospedale il bilancio della rissa con accoltellamento che si è verificata a Turi questo pomeriggio. A scontrarsi sono stati due gruppi di nordafricani, tutti impegnati nella raccolta delle ciliegie.

L'accoltellamento

Il litigio è partito all’interno di un bar. Poi i lavoratori stagionali si sono spostati in piazza Pertini e qui sono spuntati i coltelli. Qualcuno ha chimatao i carabinieri, ma anche i militari hanno faticato non poco a riportare la calma. sul posto le ambulanze, intervenute per soccorrere i due feriti che hanno rimediato tagli e lacerazioni.